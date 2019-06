Foto: Google Earth - DR

Os moradores receberam hoje das mãos do ministro do Ambiente as primeiras licenças que permitem que continuem a habitar neste núcleo piscatório, em plena Ria Formosa.





São dezenas de casas onde estes habitantes da Ilha da Culatra vão poder continuar a viver durante os próximos anos.



Uma cerimónia simbólica acompanhada pelo repórter Mário Antunes.