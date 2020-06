Primeiro casamento entre duas pessoas do mesmo sexo aconteceu há dez anos

A presidente da associação ILGA Portugal, Ana Aresta, faz um balanço muito positivo.



Ana Aresta casou com outra mulher, em Agosto de 2018.



Numa cerimónia que recorda como um momento muito feliz, já que contou com a presença da família, o que nem sempre acontece nos casamentos entre pessoas do mesmo sexo.



Dez anos depois da entrada em vigor da lei que permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo, muitos casais continuam a ter dúvidas e receios, antes de dizer o SIM.