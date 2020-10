Primeiro caso de Covid-19 dentro do Governo português

O ministro da Ciência e Ensino Superior testou positivo. Encontra-se sem sintomas e a cumprir isolamento em casa. A revelação foi feita pelo gabinete do primeiro-ministro e está a obrigar à testagem de todos os membros do Executivo. Isto porque Manuel Heitor esteve em contacto com os outros elementos do Governo durante a reunião do Conselho de Ministros, na passada quinta-feira.