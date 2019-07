Primeiro dia de greve dos trabalhadores dos registos e notariado

Foto: DR

A greve tem serviços mínimos. No entanto, Rui Rodrigues, presidente do Sindicato Nacional dos Registos, garante que esta paralisação só vai agravar uma situação que já é habitualmente complicada para os utentes.



Prevê-se que as filas sejam maiores e haja balcões encerrados, devido à greve dos trabalhadores dos Registos e Notariado.



o sindicato agendou ainda greves para os dias 5, 16 e 26 de agosto e 2, 9, 16 e 30 de setembro.