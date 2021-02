Primeiro dia de vacinação contra a covid-19 no Seixal

À porta do pavilhão, a protecção civil controlou as entradas, a partir da lista das pessoas contactadas.



50 utentes, com 80 anos ou mais e mais 43 bombeiros foram vacinados, de acordo com as prioridades definidas pelo comando das corporações.



O Seixal tem quase 170 mil residentes e 30 por cento de população idosa. O agrupamento dos Centros de Saúde abrange Seixal e Almada.