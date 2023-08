Primeiro encontro do Papa com jovens marcado por multiculturalidade e tradição

O `Acolhimento`, que decorre na `Colina do Encontro`, no Parque Eduardo VII às 17:45 de quinta-feira, será "a resposta visível deste convite que o Santo Padre fez aos jovens de todo o mundo" e que será marcado por um "ambiente festivo, colorido e de enorme alegria", disse, em conferência de imprensa, Matilde Trocado, da Direção Pastoral e Eventos Principais.

O evento será "feito de tradição e de contemporaneidade, de multiculturalidade e de cultura portuguesa", acrescentou.

Este que será o primeiro momento de encontro entre os peregrinos e o Papa desta JMJ foi "construído por muitas equipas e muitas mãos", revelou a responsável, indicando que estão envolvidas mais de 800 pessoas.

No coro, estão 210 pessoas, na orquestra, mais 100, dirigidas pela maestrina Joana Carneiro e acompanhadas pelo coro "Mãos que Cantam", que interpretam em língua gestual, totalizando mais de 300 pessoas.

Participam ainda no `Acolhimento`, mas também noutros eventos centrais, cerca de 50 jovens de 22 países, integrados no `Elenco Ensemble23`, que chegaram a Portugal seis semanas antes do início da JMJ e estiveram a trabalhar em residência artística.

O `Acolhimento` contará com a participação dos artistas portugueses Mariza, que trará "a beleza do fado"; Buba Espinho e o Rancho de Cantadores da Aldeia Nova de São Bento, que interpretarão o cante alentejano; Tiago Bettencourt, que apresentará um tema original, acompanhado por 50 bombos de várias aldeias do Fundão, e Héber Marques, que compôs a música que acompanha o `Desfile das Bandeiras`, com mais de 180 jovens de todo o mundo.

Durante esta noite, será construído um corredor de tapetes de flores por 130 pessoas dos municípios do Sardoal, Vila do Conde, Viana do Castelo e Viseu.

"É uma equipa muito alargada, mais de 800 pessoas que estarão nos bastidores e fora a construir este evento e é mesmo um evento cosido com todas as cores do mundo e com as nossas também", comentou Matilde Trocado.

"Trata-se do primeiro momento oficial em que o Santo Padre nos acolhe. A JMJ é convocada pelo Santo Padre e é por isso que todos nós estamos aqui", comentou Mariana Frazão, da Direção Pastoral, salientando que será "um momento de alegria, de universalidade, de fé".

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa até domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, e que conta com a presença do Papa Francisco.

O Papa, o primeiro peregrino a inscrever-se na JMJ, chegou a Lisboa hoje de manhã, tendo prevista uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima no sábado para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia.