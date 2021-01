Primeiro-ministro anunciou novas medidas de combate à Covid-19

Está proibida a venda ou entrega ao postigo de qualquer estabelecimentos de ramo não alimentar, como lojas de vestuário; é também proibida a venda ou entrega em cafés ou em estabelecimentos em take away e proibido o consumo à porta ou na via pública nas imediações.



Em quarto lugar, estão encerrados todos os espaços de restauração em centros comerciais, mesmo em regime take away.



Estão também proibidas todas as campanhas de saldos, promoções e liquidações e a permanência em espaços públicos de lazer, como jardins.



Costa solicita às Câmaras Municipais que, tal como em março e abril, limitem o acesso a locais de grande concentração de pessoas.



Serão também encerradas as universidades sénior, centros de dia e centros de convívio.



Para reforçar a obrigatoriedade do teletrabalho, é determinado que todos os trabalhadores que tenham de se deslocar para prestar trabalho presencial possuam uma credencial emitida pela entidade patronal.