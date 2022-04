Primeiro-ministro defende combate à precariedade laboral para erradicar a pobreza

O primeiro-ministro admite que há níveis intoleráveis de pobreza laboral no nosso país. António Costa, que participou no Porto no Congresso Nacional da Rede Europeia Anti-Pobreza, declarou que é preciso combater a precariedade e ter políticas de habitação.