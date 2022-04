Primeiro-ministro diz que não se combate subida dos preços com subida dos rendimentos

Uma negociação que levou o Governo a antecipar uma solução.





Na Comissão Nacional do PS, António Costa afirmou que o importante é não criar ilusões sobre um possível aumento dos rendimentos.Nesta comissão foi eleito o antigo secretário de Estado do Comércio, João Torres, como secretário-geral adjunto do PS, com 93 por cento dos votos.Destacam-se as saídas das ex-ministras Alexandra Leitão e Graça Fonseca e as entradas de Isabel Moreira e Júlia Rodrigues.