Primeiro-ministro diz que secretário de Estado não interfere em qualquer contrato que RTP celebre

Rui Rio disse haver "incompatibilidades" do secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media na tutela da RTP. O líder do PSD questionou a venda das Produções Fictícias por parte de Nuno Artur Silva e a alienação de um terreno da RTP em Vila Nova de Gaia quando o atual governante era administrador da estação pública. O primeiro-ministro, por sua vez, defendeu o seu secretário de Estado.