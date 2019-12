Primeiro-ministro e ministro da Defesa participaram em almoço de Natal com militares portugueses no Iraque

António Costa afirmou que os militares portugueses em missões no mundo não estão esquecidos em Portugal. O Primeiro-Ministro esteve na base militar iraquiana de Besmayah, a 50 quilómetros de Bagdade, e visitou os 30 elementos do contingente português em missão no Iraque.