Primeiro-ministro e Ordem dos Médicos reunidos esta manhã em São Bento

Dura já há duas horas o encontro motivado pelo polémico inquérito aos cuidados médicos no Lar de Reguengos de Monsaraz, e também um comentário de António Costa, em 'off', a jornalistas do Expresso, em que chamou "cobardes" aos médicos que se terão recusado a prestar assistência no Lar de Reguengos. O jornalista Pedro Esteves acompanha a reunião.