A primeira reunião com o presidente da República durou meia hora, a segunda apenas 12 minutos. Pelo meio, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu a procuradora-geral da República.

A Procuradoria confirmou que o primeiro-ministro vai ser investigado de forma autónoma pelo Supremo Tribunal de Justiça depois de o seu nome ter sido invocado por suspeitos do inquérito que investiga os negócios de concessão do lítio e do hidrogénio verde.