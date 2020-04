Primeiro-ministro garante no próximo ano letivo acesso universal a computadores e Internet

A Associação de Dirigentes Escolares revelou que 25 por cento dos alunos do ensino básico não têm um computador pessoal em casa. Mas o primeiro-ministro garantiu que no próximo ano letivo haverá acesso universal dos alunos do básico e secundário a computadores e à Internet.