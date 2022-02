Primeiro-ministro pede desculpas pela repetição das eleições dos portugueses no círculo europeu

À entrada para a reunião da comissão política do PS, o primeiro-ministro apelou à participação dos cidadãos e lamentou todo o processo.A decisão do Tribunal Constitucional foi unânime. O número de votos considerados nulos pode ter tido influência na definição dos mandatos pelo círculo da Europa daí a necessidade de repetir as eleições nestas mesas de voto, explica o presidente do tribunal, João Pedro Caupers.O presidente do Conselho Regional da Europa do Conselho das Comunidades Portuguesas, Pedro Rupio, antecipa problemas entre eles um aumento da abestenção.As eleições vão ser repetidas no círculo da europa a 27 de fevereiro.A contagem dos votos deverá ficar fechada a 9 de março.A lei define três dias para a publicação dos resultados, só depois o novo parlamento e o novo Governo podem tomar posse.Estima-se que a formação de um novo Governo possa acontecer entre 14 e 16 de março.