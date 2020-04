Primeiro-ministro recebeu partidos políticos para debater plano de reabertura

A 18 de Maio, poderão voltar a funcionar os espaços até quatrocentos metros quadrados e os alunos do 11º e do 12º anos poderão voltar às aulas presenciais.



Para 1 de junho está prevista a reabertura do restante comércio, incluindo centros comerciais, mas tudo isto pode ser alterado, se a situação de contágio no país se agravar.



O plano de reabertura foi apresentado pelo Primeiro-ministro a todos os partidos.