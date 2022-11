A acusação de Carlos Costa é feita num livro que vai ser publicado na próxima semana, assinado por Luís Rosa. Em "O Governador" reflete momentos marcantes do percurso de Carlos Costa no Banco de Portugal entre 2010 e 2020.Entretanto o primeiro-ministro já negou a declaração que lhe é atribuída e anunciou que vai processar o antigo Governador do BdP.