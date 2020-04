Primeiro óbito no Alentejo mostra que se deve "reforçar a guarda" - Governo

"Esta situação mostra que, apesar de no Alentejo se estar a fazer um excelente trabalho, estamos a lutar contra um inimigo que é muito perigoso, ou seja, temos de continuar a manter e a reforçar a guarda", disse à agência Lusa o secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches.

O governante, que é o responsável pela coordenação da execução do estado de emergência no Alentejo, reagia à divulgação, feita hoje à tarde, de que a região registou a primeira morte de uma pessoa infetada com o novo coronavírus responsável pela covid-19, um idoso de 87 anos que estava internado em Beja.

O homem, que residia em Beja, morreu na madrugada de segunda-feira no Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, onde estava internado desde o dia 14 deste mês, informaram a Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo e a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), num comunicado conjunto enviado hoje à tarde à Lusa.

Jorge Seguro Sanches, que realizou hoje visitas e reuniões de trabalho no distrito de Évora, disse esperar que seja possível, "rapidamente, "ultrapassar este mau momento" na "vida coletiva" da região e do país.

O governante insistiu ainda no "apelo" para que, no Alentejo, a população continue a encarar a pandemia da covid-19 com responsabilidade e empenho.

"O meu apelo é que, no Alentejo, não se aligeirem todas as obrigações e todas as normas de segurança que nós precisamos para nos defender", afirmou, sublinhando ser esse "o pedido" que faz aos habitantes locais: "Continuem com esta preocupação em relação a esta questão".

Segundo informações prestadas hoje à Lusa pelo gabinete de comunicação da ULSBA, o homem era utente do lar de idosos da Fundação Nobre Freire, de Beja, onde estava a residir quando lhe foi detetada a infeção pelo novo coronavírus, tendo depois sido internado no Hospital José Joaquim Fernandes, onde morreu por volta das 02:00 de segunda-feira.

O gabinete de comunicação da ULSBA, de que faz parte o hospital de Beja, adiantou à Lusa que outros dois idosos utentes do mesmo lar, de 87 e 90 anos, estão também infetados com o novo coronavírus e internados na mesma unidade hospitalar.

No Alentejo, há 173 casos de infeção confirmados, segundo o boletim de hoje da Direção-Geral da Saúde (DGS), que ainda não inclui a primeira morte na região.

Portugal regista 762 mortos associados à covid-19 em 21.379 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da DGS sobre a pandemia.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 170 mil mortos e infetou quase 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

RRL (LL) // MLM