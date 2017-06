Primeiros-ministros de Espanha e Alemanha telefonaram a António Costa

Lusa 18 Jun, 2017, 12:24 | País

Fonte oficial do executivo português adiantou à agência Lusa que António Costa tem recebido de outros chefes de Governo e de responsáveis de instituições internacionais várias mensagens de solidariedade.

Durante esta manhã, chegaram ao primeiro-ministro mensagens escritas do presidente da Comissão Europeia, Jean Claude Juncker, do comissário europeu Carlos Moedas, do primeiro-ministro de Malta, Joseph Muscat, e do Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca.

Num novo balanço do incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, registam-se 57 mortos, disse hoje o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes.

O número de feridos mantém-se nos 59, de acordo com o balanço feito pelas 10:00.