Primo de Sócrates notificado de que é arguido na Operação Marquês

José Paulo Pinto de Sousa, natural de Angola, foi notificado esta sexta-feira, em Lisboa, no Departamento Central de Investigação e Acção Penal.



A partir de agora, começa a contar o prazo de 50 dias para os arguidos requerem a abertura da instrução. Uma fase que é opcional e que permite, por sorteio, que um juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal analise todo o processo e decida confirmar, ou não, toda ou parte da acusação.



De acordo com o Ministério Público, José Paulo, primo de José Sócrates, seria o primeiro testa de ferro do antigo primeiro-ministro. Está acusado de dois crimes de branqueamento de capitais.