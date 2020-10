Principal fonte de contágios é no convívio fora das situações de segurança

"Estamos numa situação mais complexa do que há uma semana". Nélson Pereira, coordenador do Serviço de Urgência para Covid-19 no hospital de S.João, no Porto, não esconde que a situação é complexa e que as declarações do primeiro-ministro no final do Conselho Ministros mostram isso mesmo, enquanto fornece ainda ferramentas para quem está no terreno poder lidar com a situação.