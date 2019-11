Prisão de Paços de Ferreira. Três dos cinco guardas ficam em prisão preventiva

São suspeitos dos crimes de tráfico de droga, corrupção e recebimento indevido de vantagem económica.



Os interrogatórios judiciais decorreram quarta-feira no Tribunal de Marco de Canaveses.

Os interrogatórios judiciais decorreram quarta-feira no Tribunal de Marco de Canaveses. Detidos terça-feira

Na passada terça-feira, cinco guardas prisionais, dois deles chefes, e um recluso foram detidos numa mega operação de combate ao tráfico de droga na prisão de Paços de Ferreira.



Segundo a Polícia Judiciária, os próprios guardas introduziam droga e telemóveis no estabelecimento comercial a troco de dinheiro.



A PJ fez buscas em seis locais: prisões, habitações e estabelecimentos comerciais.



Os crimes, segundo as autoridades, já decorriam há pelo menos dois anos.



