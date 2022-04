Prisão preventiva para dois suspeitos de tráfico de droga na Covilhã

Em comunicado hoje divulgado, o Comando Territorial de Castelo Branco explicou que os suspeitos, "com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza", foram presentes ao Tribunal Judicial da Covilhã na quinta-feira.

Dois ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva e foram enviados para o Estabelecimento Prisional de Castelo Branco.

A GNR referiu ainda que a detenção dos dois homens e de uma mulher, com idades entre os 30 e os 45 anos, foi realizada por militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da Covilhã, na terça-feira.

Os três foram detidos nos concelhos da Covilhã e de Belmonte, distrito de Castelo Branco, pelo crime de tráfico de estupefacientes e de posse de armas proibidas.

Esta ação decorreu na sequência da investigação que decorria há cerca de seis meses.

Os militares da GNR "apuraram que os suspeitos atuavam de forma organizada" e que desmantelaram "uma rede que se dedicava ao tráfico de estupefacientes, através da venda direta ao consumidor de heroína, cocaína e canábis, nos concelhos da Covilhã, Fundão e Belmonte".

No decorrer das diligências policiais, foi dado cumprimento a dois mandados de busca domiciliária e a dois em veículos, que culminaram na apreensão de 81 doses de heroína, dois telemóveis, duas balanças digitais de precisão, um veículo, uma espingarda caçadeira, uma pistola de alarme, uma catana, uma arma branca, diversas munições de diferentes calibres e diverso material para corte, preparação, acondicionamento e consumo de produto estupefaciente.

Segundo a GNR, em novembro de 2021, os suspeitos tinham sido detidos, no âmbito de uma operação de prevenção e combate à criminalidade, que resultou na apreensão de mais de 2.200 doses de canábis e de 70 doses de heroína.

Esta operação contou com o reforço dos Postos Territoriais de Belmonte e Covilhã, da Secção Cinotécnica e da Equipa de Intervenção do Destacamento de Intervenção (DI) de Castelo Branco, do NIC da Sertã e da estrutura de Investigação Criminal (IC) do Comando Territorial de Castelo Branco.