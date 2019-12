Prisão preventiva para homem suspeito de ter matado ex-mulher em Cascais

O arguido, de 43 anos, estrangeiro, é suspeito da prática do crime de homicídio em contexto de violência doméstica.

A mulher, também estrangeira, foi morta no sábado à noite, tendo o arguido se colocado em fuga, disse à Lusa na ocasião fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

De acordo com a mesma fonte, o homem desferiu "pelo menos duas facadas na zona do tórax" da vítima que, apesar de assistida pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), acabou por morrer no local.

No comunicado hoje divulgado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP adianta que o crime ocorreu pelas 22:35 de sábado.

"Após deslocação ao local foi possível apurar que o suspeito terá atacado a sua ex-companheira com uma arma branca, desferindo-lhe vários golpes na zona abdominal e torácica, resultando na morte da vítima, de 38 anos, que foi encontrada na zona de acesso ao prédio onde habitava", refere.

Segundo a PSP, "o suspeito terá ainda agredido o seu filho, de 20 anos, que tentou impedir as agressões de que a mãe se encontrava a ser vítima, o que lhe veio a causar lesões na zona da cabeça".

O arguido acabou por ser intercetado na madrugada de domingo, "ainda com marcas de sangue nas roupas que trajava".

Presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal da Comarca de Lisboa Oeste -- Cascais, foi determinada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, tendo o homem sido encaminhado para o Estabelecimento Prisional de Caxias, acrescenta o comunicado.