Prisão preventiva para os dois iraquianos suspeitos de pertencerem ao Estado Islâmico

Os dois homens, de 32 e 34 anos, foram detidos na Grande Lisboa e são suspeitos de terem integrado as milícias do estado islâmico em Mossul, antiga capital do Estado Islâmico (EI) no Iraque.







A investigação, da Unidade Contra Terrorismo da Polícia Judiciária, começou há quatro anos.





Em comunicado, a PJ informou que em causa estão indícios da prática dos crimes de adesão e apoio a organização terrorista internacional, terrorismo internacional, e crimes contra a humanidade.







Não foram recolhidos quaisquer indícios de que estariam a preparar algum crime em território português.





"As provas recolhidas indiciam que estes dois indivíduos assumiram distintas posições na estrutura do ISIS / Daesh, sendo os mesmos igualmente objeto de investigação por parte das competentes autoridades judiciárias iraquianas", refere a nota da Polícia Judiciária, sublinhando não existirem por agora indícios de que os crimes que são imputados aos dois indivíduos tivessem sido cometidos em Portugal.







Em tribunal, houve dificuldade em conseguir um advogado de defesa porque vários terão recusado. O juiz entendeu que estão reunidos os três pressupostos que justificam a prisão preventiva dos dois supeitos que agora decidirão sobre o recurso.





A operação foi conduzida pela Unidade Nacional Contraterrorismo (UNCT) da PJ, chefiada por Manuela Santos, e contou também com a colaboração do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e, a nível internacional, com o apoio de autoridades judiciárias iraquianas, através da UNITAD-ONU.