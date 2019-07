Prisão preventiva para quatro detidos na região Centro por tráfico de droga

Lusa24 Jul, 2019, 17:11 | País

Em nota de imprensa, a PSP de Leiria informa que, dos oito detidos que foram ouvidos por um juiz de instrução criminal, quatro ficaram em prisão preventiva e aos outros quatro foi-lhes aplicada a medida de coação de proibição de contactos com os outros arguidos e apresentações.

A PSP de Leiria deteve 11 pessoas suspeitas de tráfico de droga, o que poderá ter contribuído para pôr fim a uma rede que obteria lucros semanais na ordem dos milhares de euros, foi na terça-feira anunciado.

No âmbito de uma investigação que durou cerca de um ano, a Esquadra de Investigação Criminal, da Divisão Policial de Leiria, desencadeou, entre as 15:00 de domingo e as 20:00 de segunda-feira, em várias localidades do distrito de Leiria e Lisboa, uma operação policial que culminou com a detenção de 11 pessoas.

Segundo o comissário André Antunes, responsável da Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Leiria, a "Operação família" permitiu "desmantelar uma rede que estava a trabalhar há já algum tempo" e poderá assim ter-se "cessado a atividade criminosa" nos referidos distritos.

André Antunes revelou que o grupo teria "lucros que ascendiam aos milhares de euros semanalmente".

"Tratava-se de um grupo com um grau de organização já bastante consolidado. Tinham hierarquias e funções dentro da cadeia da rede criminosa bem definidas, atuavam com bastantes cautelas e eram indivíduos conhecedores de algumas das técnicas de investigação e da operacionalização das questões policiais", acrescentou o comissário.

A rede estava organizada e contava com vários colaboradores. "Não eram os patamares superiores que lidavam diretamente com os consumidores. Tinham `funcionários` na sua dependência, que nas ruas faziam o escoamento do produto".

A operação policial visou, sobretudo, o topo da hierarquia, referiu ainda André Antunes.

A maioria dos suspeitos, sem emprego conhecido, tem antecedentes criminais. "Alguns deles já estão referenciados anteriormente pela prática de crimes simulares e até já sofreram condenações".

Foram detidas quatro pessoas em cumprimento de mandados e sete em flagrante delito pelos crimes de tráfico de estupefaciente e posse de arma ilegal, sendo três mulheres e oito homens, com idades compreendidas entre os 22 e os 56 anos.

A PSP apreendeu 823 gramas de heroína, que permitia a confeção de 8.231 doses individuais, 20,16 gramas de haxixe (40 doses individuais), 7,8 gramas de cocaína (39 doses individuais) e produto indeterminado, para "diminuir a pureza do produto estupefaciente".

A PSP apreendeu ainda mais de 27 mil euros, nove veículos, alguns de alta cilindrada, balanças de precisão, duas pistolas, uma espingarda, dois sabres, munições e telemóveis.

Os restantes detidos são suspeitos de "crimes menores", pelo que foram libertados e notificados para se apresentarem no tribunal.