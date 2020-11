Prisão preventiva para suspeito de 200 crimes de violação sexual sobre as filhas

De acordo com a PJ, os crimes, cometidos na Área Metropolitana de Lisboa, foram todos praticados na forma agravada durante 13 anos.

"Os factos foram cometidos desde 2007 até ao presente ano, vitimando, sucessivamente e com elevada frequência, as quatro filhas menores do agressor", referiu a PJ num comunicado.

Os crimes aconteceram no interior da residência partilhada pelas vítimas e pelo presumível autor, segundo a PJ.

"[O homem] aproveitava a ascendência e a proximidade com as crianças para consumar as graves condutas abusivas", adiantou a Polícia Judiciária.

As autoridades acrescentaram que o detido já tinha antecedentes criminais por falsificação de documentos.