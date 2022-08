Prisão preventiva para suspeito de fogo posto detido pela GNR de Torres Vedras

O homem foi detido pelo Destacamento de Trânsito do Comando Territorial de Lisboa, no concelho de Torres Vedras, adianta o comunicado.

"Na sequência de um alerta a dar conta da ocorrência de um incêndio, os militares da Guarda deslocaram-se rapidamente para o local, onde encontraram vários cidadãos que tinham procedido à extinção das chamas. Através do testemunho dos populares que se encontravam no local e pelo comportamento suspeito de um dos indivíduos presente, apurou-se que o homem poderia ser o autor do incêndio, o que levou à sua detenção. Durante as diligências policiais foi efetuada uma revista de segurança ao suspeito que estava na posse de dois isqueiros", lê-se na nota da GNR.

A GNR adianta que "o detido foi presente ao Tribunal Judicial de Mafra, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva" e que "os factos foram também comunicados à Policia Judiciária".