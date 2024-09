Prisão preventiva para suspeito de matar a tiro segurança de bar em Monção

Na terça-feira, em comunicado enviado às redações, a Polícia Judiciária (PJ) referiu que o homem é suspeito da prática dos crimes de homicídio qualificado e de detenção de arma proibida.

De acordo com a PJ, "os factos ocorreram ao final da noite do passado dia 08 de setembro [domingo], junto a um estabelecimento de diversão noturna, no concelho de Monção", distrito de Viana do Castelo.

"Na sequência de lhe ter sido barrada a entrada, na madrugada anterior, por parte do segurança que ali exercia funções, o suspeito regressou ao local e, munido de uma arma de fogo, após a abertura da porta, efetuou disparos na sua direção, atingindo-o com um projétil, daí resultando ferimentos graves que culminaram com a sua morte, ainda no local", refere a nota.

Segundo a PJ, "das diligências imediatas realizadas foi possível identificar, abordar e deter o homem, bem como recolher elementos de prova que sustentam a autoria dos crimes".

A PJ "regista e reconhece a pronta colaboração prestada pela Guarda Nacional República através do posto de Melgaço, prestação relevante para a detenção do suspeito e para a posterior aquisição da prova".