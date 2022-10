Prisão preventiva para suspeito de tentativa de homicídio em Coimbra

O crime terá ocorrido após uma desavença entre o arguido e uma das duas vítimas com quem vivia no concelho, afirmou o Ministério Público de Coimbra, numa nota publicada no seu `site`.

O jovem de 19 anos terá agarrado em duas facas, "uma das quais com 19,5 centímetros de lâmina, e desferiu, com uma delas, um golpe na direção do tronco do ofendido, atingindo-o no braço direito, que o mesmo colocou à sua frente para se defender, provocando-lhe um corte nesse membro", alegou o Ministério Público (MP).

Quando a segunda vítima interveio para tentar acalmar a situação, o arguido ter-lhe-á desferido "um golpe com uma das facas no pescoço, provocando-lhe uma ferida incisa com cerca de 5 centímetros na zona cervical, somente não lhe causando a morte por circunstâncias alheias à sua vontade", realçou.

O jovem, que foi detido em flagrante delito pela PSP, foi presente a primeiro interrogatório judicial no sábado, indiciado da prática de dois crimes de homicídio na forma tentada.

Apesar disso, o Tribunal de Coimbra considerou estar apenas "indiciada a prática de um crime de homicídio na forma tentada, de um crime de ofensa à integridade física qualificada e de um crime de ameaça".

As duas vítimas tiveram necessidade de receber assistência hospitalar, referiu o MP.