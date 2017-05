Prisão preventiva para trio suspeito de assaltar CTT e bancos em Aveiro e Leiria

Lusa 15 Mai, 2017, 17:35 | País

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) refere que os detidos são os presumíveis autores do assalto à mão armada ocorrido no passado mês de abril, na estação dos CTT de Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro.

De acordo com a investigação, os indivíduos, todos com passado criminal, estarão também envolvidos em outros cinco roubos à mão armada ocorridos desde o início do corrente ano nos distritos de Aveiro e Leiria.

Entre os estabelecimentos assaltados estão as estações dos correios em Bustos (Oliveira do Bairro), Curia (Anadia), Amor (Leiria) e Louriçal (Pombal), bem como uma agência bancária localizada em Pataias (Alcobaça).

"Nas diversas diligências de prova realizadas foram encontrados e apreendidos os veículos, as armas, bem como os disfarces usados na prática dos crimes", refere a PJ, adiantando que contou com a colaboração da GNR de Águeda.

Os detidos, com idades entre os 51 e 62 anos, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.