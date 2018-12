Prisões em Portugal sobrelotadas, com detenções longas e mais suicídios

Raquel Ramalho Lopes - RTP04 Dez, 2018, 12:51 / atualizado em 04 Dez, 2018, 13:13 | País

O perfil das prisões portuguesas, traçado no âmbito do estudo Prisões da Europa 2005-2015, revela que ao longo de dez anos também aumentou o número de dias que os detidos passam no cárcere | Reuters

Num país que reduziu de 46 para 41,2 euros por dia a verba gasta com cada detido, o orçamento total para a administração dos serviços prisionais subiu nove por cento. Entre 2011 e 2014, o montante anual gasto na gestão das prisões era de 203 milhões. Já em 2015, este valor subiu para quase 213 milhões de euros, dentro da média dos 47 Estados-membros do Conselho da Europa.











O perfil das prisões portuguesas, traçado no âmbito do estudo Prisões da Europa 2005-2015 , revela que ao longo de dez anos também aumentou o número de dias que os detidos passam no cárcere, de uma média de 26 para 31 meses.





A aplicação de penas mais longas tem reflexo no aumento da média da idade dos detidos em Portugal relativamente aos restantes países analisados, que a 1 de setembro de 2015 era de 37 anos.





A densidade prisional subiu 11 por cento, de 102 detidos por 100 mil habitantes em 2005, para 113 detidos em 2015. A taxa de libertação do sistema prisional baixou dois por cento.





Neste contexto, e dada a continuidade de 12.600 lugares nas instituições penais portuguesas, verifica-se ainda a subida de 11 por cento do rácio de presos por guardas prisionais. Entre 2005 e 2015, o número de profissionais desceu de 6.265 para 6.251.

Taxa de suicídio cresce 125 por cento

No período em análise, aumentou o número de detidos a cumprir pena por agressão e violência, bem como ofensas sexuais, enquanto desceu a percentagem das penas de prisão por homicídio, roubo, roubo e delitos relacionados com droga.





Outro dos dados revelados pelo estudo é a percentagem de mulheres detidas em Portugal. Apesar de ter descido 11 por cento, para 6,1 por cento, é uma média considerada alta quando comparada com os restantes países em análise.



Número de detidos estrangeiros desce

O número de detidos estrangeiros diminuiu cinco por cento, representando 18 por cento de toda a população prisional em 2015.



De acordo com as informações reunidas, a descida poderá estar relacionada com uma diminuição da imigração estrangeira, que foi um efeito da crise económica global com início em 2008.



Durante o mesmo período, a percentagem de estrangeiros detidos em prisão preventiva desceu 40 por cento, de 7,8 por cento do total de presos em 2005 para 4,7 por cento em 2015.



Gastos que se explicam com a subida “ligeira subida” da população prisional, de uma média de 120,2 para 137,5 detidos por cada 100 mil habitantes, segundo os dados apurados pelos investigadores da Universidade de Lausanne, Bélgica. É uma subida de 10 por cento, de 12.889 detidos em 2005, para 14.222 em 2015.O relatório aponta ainda para a subida “muito significativa”, de 125 por cento, da taxa de suicídio nas prisões portuguesas. Em 2005 foram registados sete suicídios por dez mil detidos, enquanto em 2014 verificaram-se 16 mortes por suicídio.Apesar de ter registado uma quebra de 28 por cento ao longo de dez anos, o número de mortes por dez mil detidos nas cadeias portuguesas continua elevado, em comparação com os 28 Estados-membros da União Europeia e com os 47 Estados-membros do Conselho da Europa. Em 2005 foram 72 mortes, enquanto em 2014 confirmaram-se 52.O número dos detidos sem sentença final desceu 23 por cento. Em 2005, representavam 24 por cento do total da população prisional, enquanto em 2015, eram 18 por cento da mesma população.