Privado volta a ficar à frente no ranking das escolas

O Colégio da Nossa Senhora do Rosário, no Porto, voltou a ter a melhor média do país nos exames do ensino secundário. Das 583 escolas, o ensino privado ganhou terreno no topo do ranking feito pelo Jornal Público para a RTP. Os primeiros 37 lugares da lista são todos ocupados por escolas particulares.