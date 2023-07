Processo BES/GES volta a tribunal

A decisão esteve marcada para 14 de julho, mas foi adiada para esta segunda-feira, por na altura ainda não estar concluída, adiantou o juiz de instrução em despacho a que a Lusa teve acesso.O debate instrutório do processo também conhecido por “Universo Espírito Santo” decorreu entre os dias 2 e 9 de maio no tribunal de Monsanto (Lisboa).Considerado um dos maiores processos da história da justiça portuguesa, este caso agrega no processo principal 242 inquéritos, que foram sendo apensados, e queixas de mais de 300 pessoas, singulares e coletivas, residentes em Portugal e no estrangeiro.Segundo o MP, a derrocada do Grupo Espírito Santo (GES), em 2014, terá causado prejuízos superiores a 11,8 mil milhões de euros.