Processo de Tancos volta ao Tribunal

São ouvidos os advogados que recorreram da sentença, as defesas de alguns dos arguidos mais mediáticos do caso, como o major Vasco Brazão e o ex-fuzileiro, João Paulino. Paulino foi condenado a 8 anos de prisão por terrorismo e tráfico de droga. Vasco Brazão foi condenado a 5 anos de prisão com pena suspensa.