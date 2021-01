Processo de vacinação é "vergonhoso" e "humilhante"

Sobre a possibilidade de contratação de profissionais de saúde em situação de reforma para ajudar no combate à pandemia, que consta do novo decreto presidencial, com vista à renovação do Estado de Emergência, Miguel Guimarães não esconde a estranheza e lembra que já ano passado milhares de médicos aposentados ofereceram-se para trabalhar e a maioria nunca chegou sequer a ser contactada.



Outra das possibilidades é a contratação de profissionais de saúde estrangeiros. O bastonário lembra que, em termos legais, só pode exercer medicina em Portugal quem estiver inscrito na Ordem dos Médicos.