Processo de vacinação entra em "fase mais complexa e desafiante"

A vacinação contra a Covid-19 arrancou nos Centros de Saúde para as pessoas com mais de 80 anos e as pessoas entre 50 e 79 anos e com comorbidades associadas. “Uma fase mais complexa e mais desafiante”, segundo Marta Temido.



“É importante que vacinado e não vacinados mantenham comportamentos de segurança”, apela.



A ministra da Saúde esclareceu ainda que “quem não tem médico de família atribuído pode ir ao seu médico particular, privado, e estando em condições de se ser vacinado, o seu médico pode passar uma declaração que as considere elegíveis para a vacinação”.



Avança ainda que “na semana passada cerca de três centenas de pessoas já tinham este documento”.



A governante assume que “está a ser uma terceira vaga com provas duríssimas de perda”, mas deixa mensagem a António Costa: “Aquilo que lhe queremos dizer, senhor primeiro-ministro, é que continuamos a lutar para dar o melhor resultado aos portugueses. Não sou eu que o digo, são as pessoas que estão aqui connosco. Eles são o melhor exemplo daquilo que é a força e a vida do SNS, que vai superar esta prova que estamos a passar.”