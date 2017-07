Processo de vinculação extraordinária deixa de fora 199 professores, diz Fenprof

Foto: Lusa

Mário Nogueira diz que o processo ficou aquém do esperado, e refere que ainda que e ficaram por abrir outras oitocentas vagas.



Neste processo 2820 professores com mais de 12 anos de serviço passaram a fazer parte dos quadros do ministério da educação, mas Mário Nogueira espera, no próximo ano, que o Ministério abra mais seis a sete mil vagas.