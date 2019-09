Processo E-Toupeira. Tribunal da Relação rejeita recurso e não leva Benfica SAD a julgamento

O Tribunal da Relação confirma: a Sociedade Anónima Desportiva do Benfica não se vai sentar no banco dos réus.



Em dezembro do ano passado, a juíza Ana Peres decidiu não levar a julgamento a SAD do clube por nenhum dos 30 crimes, entre eles corrupção, de que estava acusada.



O Ministério Público recorreu mas os argumentos não convenceram os juízes desembargadores.