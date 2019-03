Processo eleitoral para o sindicato dos bancários marcado pela polémica

22 Mar, 2019, 16:18 | País

As eleições deverão ter lugar já nos próximos dias 10 e 11 de abril. Concorre, desde logo, a lista A, apoiada pelas tendências socialista e social-democrata (respectivamente TSS e TSD). E concorre também a lista B, afecta à tendência sindical MUDAR, que conta com apoios mais à esquerda. Entre estes apoios, destaca-se o apoio do histórico dirigente Daniel Cabrita, já reformado; e também a participação de militantes sindicais com largo curriculum trotskista, como João Pascoal, que encabeça a lista, ou António Vieira Grosso.





Apesar da importância da eleição e da clara divisória de águas entre ambas as listas, e também apesar de ambas as listas já terem sido entregues como definitivas, continuam a levantar-se dúvidas sobre a composição da lista A.





Com efeito, o dirigente social-democrata Joaquim Mendes Dias - actual presidente da Mesa da Assembleia Geral e como tal "número dois" do SBSI - renunciou em pleno processo eleitoral ao lugar que ocupava na lista A.







A sua expedita substituição na lista A, bem como a inclusão de um novo candidato como segundo suplente dessa lista, foi comunicada verbalmente pela Mesa da Assembleia Geral à lista B e logo originou um protesto por parte desta.





Em carta ao organismo que procedeu a essa comunicação, a que a RTP teve acesso, o cabeça de lista João Pascoal lembra que "a alteração de uma lista definitivamente aceite como regular é contrária aos Estatutos do SBSI e ao Regulamento Eleitoral, e por isso não existe a possibilidade de inclusão de novos candidatos, inexistentes à data da sua admissão definitiva para o escrutínio eleitoral".



E acrescenta, mais adiante: "Ora a verificação da regularidade das duas candidaturas (listas A e B) registou-se no dia 8 de Março, antes do sorteio da letra a atribuir às listas", já estando nesse momento supridas todas as irregularidades e omissões que pudesse haver. Concluindo, a lista B diz rejeitar a inclusão de novo candidato da lista A à Mesa da Assembleia Geral.