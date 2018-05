Partilhar o artigo Processo já está no tribunal do Barreiro detidos vão começar a ser ouvidos Imprimir o artigo Processo já está no tribunal do Barreiro detidos vão começar a ser ouvidos Enviar por email o artigo Processo já está no tribunal do Barreiro detidos vão começar a ser ouvidos Aumentar a fonte do artigo Processo já está no tribunal do Barreiro detidos vão começar a ser ouvidos Diminuir a fonte do artigo Processo já está no tribunal do Barreiro detidos vão começar a ser ouvidos Ouvir o artigo Processo já está no tribunal do Barreiro detidos vão começar a ser ouvidos

Tópicos:

Alcochete, Barreiro úbal, Bas Dost Acuña Patrício William Carvalho Battaglia,