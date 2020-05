Processo Tancos. Azeredo Lopes está acusado de quatro crimes, entre eles, abuso de poder

Segundo dia de debate instrutório do caso Tancos, no Tribunal de Monsanto, em Lisboa, e o advogado do ex-ministro da Defesa, considera não haver qualquer prova do envolvimento de Azeredo Lopes, levantando a dúvida de existirem motivações políticas para se manter as acusações.