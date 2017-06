"Procura de respostas pelo Governo face aos fogos têm sido adequadas", diz Provedor de Justiça

Foto: RTP

Neste momento, o Provedor não considera necessário abrir um procedimento de iniciativa própria porque as instituições estão a atuar mas ficará atento para verificar se as responsabilidades serão efetivamente apuradas.



O Provedor de Justiça diz-se chocado com o que se passou nos incêndios, do passado sábado na região centro.



Fala de um sentimento de dor profunda por ainda não se ter resolvido um problema que considera estrutural no país. Mas José Faria Costa não falou só sobre os fogos que ocorreram em Portugal.



Já relativamente ao procedimento de iniciativa própria que abriu por causa da morte dos comandos, aos acontecimentos ocorridos nas ações de treino militar do curso de comandos do exército, Faria Costa revelou que ainda aguarda resposta ao pedido de esclarecimentos enviado em setembro do ano passado.



Nesta entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, o Provedor de Justiça revelou que com base no número de pedidos apresentadas pelos cidadãos durante os primeiros meses no ano é possível afirmar que neste ano de 2017 poderá haver um ligeiro aumento desses pedidos, considerando os 38 mil recebidos o ano passado.



Fisco e segurança social foram e continuam a ser os organismos que reúnem mais queixas dos cidadãos junto do Provedor de Justiça.



Mesmo assim, Faria Costa considera que tanto Fisco como Segurança Social tem feito um esforço para melhorar a sua relação com os cidadãos.



Relativamente à discussão em curso sobre desbloquear as carreiras na função pública, considera o assunto de elementar justiça mas admite que seja necessário balancear o problema relativamente aos custos que possam existir.



O provedor de Justiça foi entrevistado pela jornalista da Antena 1, Rosário Lira, e pela jornalista do Jornal de Negócios, Filomena Lança.



Para ouvir na íntegra, no programa Conversa Capital, hoje, depois do noticiário da uma da tarde e na página da RTP Notícias.