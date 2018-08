Partilhar o artigo Procura do ensino superior deve registar este ano queda de 5% Imprimir o artigo Procura do ensino superior deve registar este ano queda de 5% Enviar por email o artigo Procura do ensino superior deve registar este ano queda de 5% Aumentar a fonte do artigo Procura do ensino superior deve registar este ano queda de 5% Diminuir a fonte do artigo Procura do ensino superior deve registar este ano queda de 5% Ouvir o artigo Procura do ensino superior deve registar este ano queda de 5%