Procurador europeu. Juiz presidente da Comarca do Porto avança com duas ações

O juiz presidente da comarca do Porto já avançou com duas ações contra o Ministério da Justiça a propósito do concurso para a Procuradoria Europeia. José António Cunha considera que o procedimento está ferido de nulidade por ter sido afastado sem qualquer despacho da ministra Francisca Van Dunem.