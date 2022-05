Procurador Francisco Narciso é o novo diretor do DCIAP

O nome foi já aprovado por maioria e voto secreto na reunião do plenário do Conselho Superior do Ministério Público esta quarta-feira, após proposta da Procuradora-Geral da República, Lucília Gago. Até esta nomeação, Francisco Narciso ocupava as funções de inspetor do MP desde maio de 2021, tendo sido antes coordenador da comarca de Faro.

"É alguém com currículo e tem muita experiência na coordenação", assegura a mesma fonte, que considera Francisco Narciso, de 60 anos (completa 61 em junho), "uma ótima escolha" para a liderança do DCIAP.

Francisco Narciso substitui assim Albano Pinto, que estava à frente do DCIAP desde 2019. A sua saída foi noticiada no início do mês de abril pelo Observador, que adiantou então que o magistrado, de 67 anos, vai reformar-se por cumprir 40 anos de serviço como magistrado do MP e que o abandono de funções deverá ter lugar a partir de 15 de julho.