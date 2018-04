Foto: Lusa

Nos últimos dias, as televisões SIC e CMTV emitiram gravações dos interrogatórios ao antigo primeiro-ministro José Sócrates e a outras testemunhas no processo.



Joana Marques Vidal não gostou do que viu e explicou em Leiria que, apesar do processo Marquês já não estar em segredo de justiça, a divulgação destas imagens é proibida.