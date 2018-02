Procuradora-geral exorta "todos" a blindar segredo de justiça

Carlos Santos Neves - RTP26 Fev, 2018, 19:04 / atualizado em 26 Fev, 2018, 19:10 | País

“Faria um apelo para que os diversos profissionais da justiça, também aqui, nesta matéria, fizessem um compromisso”, afirmou a procuradora-geral durante a sessão promovida por estudantes de Direito, sob o tema (Há) Segredo de Justiça?.“É um problema de credibilidade da Justiça? É. Então, que todos os responsáveis que têm intervenção direta venham assumi-lo”, clamou a PGR.



Responder ao problema da violação do segredo de justiça implica “um compromisso assumido ao nível dos responsáveis das instituições”, segundo Joana Marques Vidal, para quem tal entendimento deve envolver “juízes, Polícia Judiciária e a sua direção, PSP e demais órgãos de polícia criminal, Ministério da Justiça e advogados”.



“Se queremos resolver, precisamos de todas as pessoas e instituições. É o desafio que aqui deixo e que espero que seja ouvido por muitos”, insistiu.



A solução, estimou a procuradora-geral da República, poderia também passar por melhorar a comunicação do Ministério Público, limitar o número de casos em que é imposto o segredo de justiça ou empregar ferramentas informáticas para “identificar quem teve acesso ao processo, em que momento e porquê”.



Já no início de fevereiro, durante uma deslocação ao Funchal para a abertura do XI Congresso do Sindicato dos Magistrados, Joana Marques Vidal havia defendido, a propósito da Operação Lex, um debate alargado sobre o segredo de justiça, que abrangesse todos os agentes judiciários e até jornalistas.



“Este não é um problema somente do Ministério Público. É do Ministério Público porque prejudica gravemente a investigação, mas é um problema de todos os intervenientes”, advogava então a responsável.



c/ Lusa