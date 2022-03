Produtores de milho debatem crise no setor

Os produtores de milho debatem a partir desta quarta-feira, no XIII Congresso Nacional do Milho, as incertezas que o setor enfrenta com a escalada dos preços das matérias-primas, agravada com a guerra na Ucrânia, que conduzirá a uma subida dos preços ao consumidor.