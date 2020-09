Proença-a-Nova. Cinco bombeiros feridos, dois com gravidade

FOTO: Rui Miguel Pedrosa, Lusa

Cinco bombeiros ficaram feridos no combate a um incêndio que deflagrou às três da tarde no concelho de Proença-a-Nova. Dois dos bombeiros sofreram ferimentos graves. No combate a este incêndio estão 225 operacionais, apoiados por oito aviões e helicópteros.